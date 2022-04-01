SZ: власти ФРГ хотят выслать 20 российских дипломатов из страны

02 апреля 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

По данным Süddeutsche Zeitung, их подозревают в работе на спецслужбы РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Германии намерено выслать «значительное число» сотрудников дипломатических представительств России в республике. Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.???? «По данным издания, Германия может выслать из российских представительств такое же количество сотрудников, как недавно Бельгия и Нидерланды, то есть около 20 человек», — говорится в статье. Причиной стало подозрение причастности в работе на спецслужбы РФ. Уточняется, что «в правительстве Германии все еще обсуждаются различные варианты». Окончательное решение должны принять по взаимному согласию ведомства федерального канцлера Германии, министерства иностранных дел и министерства внутренних дел страны, однако пока оно не достигнуто. В правительстве ФРГ существуют разногласия по поводу смысла такого шага. В случае принятия этого решения, Федеральная служба внешней разведки ФРГ будет ожидать ответных соответствующих контрмер со стороны России, что значительно уменьшит число немецких дипломатов в стране, сообщается в газете. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Так, Бельгия приняла решение выслать 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности, заявили в эфире бельгийского телеканала. В конце марта Нидерланды сообщили, что вышлют в РФ 17 российских дипломатов, которые «представляют угрозу безопасности». Кроме того, МИД России заявил о высылке из страны десяти дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии. Они объявлены персонами нон грата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Германии намерено выслать «значительное число» сотрудников дипломатических представительств России в республике. Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.???? «По данным издания, Германия может выслать из российских представительств такое же количество сотрудников, как недавно Бельгия и Нидерланды, то есть около 20 человек», — говорится в статье. Причиной стало подозрение причастности в работе на спецслужбы РФ. Уточняется, что «в правительстве Германии все еще обсуждаются различные варианты». Окончательное решение должны принять по взаимному согласию ведомства федерального канцлера Германии, министерства иностранных дел и министерства внутренних дел страны, однако пока оно не достигнуто. В правительстве ФРГ существуют разногласия по поводу смысла такого шага. В случае принятия этого решения, Федеральная служба внешней разведки ФРГ будет ожидать ответных соответствующих контрмер со стороны России, что значительно уменьшит число немецких дипломатов в стране, сообщается в газете. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Так, Бельгия приняла решение выслать 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности, заявили в эфире бельгийского телеканала. В конце марта Нидерланды сообщили, что вышлют в РФ 17 российских дипломатов, которые «представляют угрозу безопасности». Кроме того, МИД России заявил о высылке из страны десяти дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии. Они объявлены персонами нон грата.