В Кремле заявили о подготовке плана по защите западных границ РФ

Правительство России продумывает план по укреплению границ западного фланга, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России разрабатывается план по укреплению границ западного фланга страны. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал слова зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что у России станет больше официально зарегистрированных противников.

Медведев сказал, что, в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, у России станет больше официально зарегистрированных противников. Зампред Совбеза также отметил, что ранее Россия на такие меры не шла и идти не собиралась.

«Давайте вспомним, что есть поручение президента представить предложения по усилении западного фланга РФ на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ. А для НАТО это восточный фланг», — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, на усиление западных границ требуется большое количество времени, для этого нужна серьезная проработка. «По поводу ядерного оружия не могу ничего сказать. После того как будет проработан план укрепления западных рубежей, там будет содержаться весь перечень мер необходимых шагов», — подытожил он.

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, сообщила газета The Times. Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции.

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