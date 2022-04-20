В России впервые за год начал дешеветь сахар

Цена на сахарный песок в России снизилась на 0,34% впервые с марта прошлого года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата.
За период с 9 по 15 апреля 2022 года «цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3%, в том числе в 46 субъектах Российской Федерации — на 0,2-4,4%. В 6 субъектах цены не изменились», — сообщается в документе. Согласно ранее опубликованным материалам ведомства, цена на сахар перестала снижаться в период с 25 февраля по 1 марта 2021 года. До этого сахарный песок непрерывно дешевел в течении девяти недель, следует из отчетов.
Повышенный ажиотаж на сахар в РФ связан с санкционным давлением западных стран на фоне специальнойоперации России по демилитаризации Украины. Власти РФ и поставщики сахарного песка, в свою очередь, заявляли о достаточных запасах продукции, тем самым объясняя, что повышенный спрос на сахар является следствием необоснованной панической реакции россиян.
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Цена на сахарный песок в России снизилась на 0,34% впервые с марта прошлого года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте Росстата. За период с 9 по 15 апреля 2022 года «цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,3%, в том числе в 46 субъектах Российской Федерации — на 0,2-4,4%. В 6 субъектах цены не изменились», — сообщается в документе. Согласно ранее опубликованным материалам ведомства, цена на сахар перестала снижаться в период с 25 февраля по 1 марта 2021 года. До этого сахарный песок непрерывно дешевел в течении девяти недель, следует из отчетов. Повышенный ажиотаж на сахар в РФ связан с санкционным давлением западных стран на фоне специальной операции России по демилитаризации Украины. Власти РФ и поставщики сахарного песка, в свою очередь, заявляли о достаточных запасах продукции, тем самым объясняя, что повышенный спрос на сахар является следствием необоснованной панической реакции россиян.