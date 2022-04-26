Минэкономики ФРГ: для отказа от нефти РФ нужно несколько дней

26 апреля 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

В Германии ожидают независимости от российской нефти через несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Германия может отказаться от российской нефти уже через несколько дней. Такое мнение высказал министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, для этого нужно найти альтернативу поставкам на нефтеперерабатывающий завод Шведта. «Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало управляемым для Германии. Удалось снизить зависимость с 35% до начала спецоперации на Украине до 12%. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода в Шведте-на-Одере. Здесь нужно искать альтернативу. Эта альтернатива — задача следующих нескольких дней», — передает немецкий телеканал Welt слова Хабека. Ранее Хабек заявил, что Германия зависима от российского газа и введение немедленного эмбарго на его поставки поставит под угрозу социальный порядок страны. Добыча сланцевого газа в качестве альтернативы российскому также невозможна из-за вреда экологии. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Германия может отказаться от российской нефти уже через несколько дней. Такое мнение высказал министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, для этого нужно найти альтернативу поставкам на нефтеперерабатывающий завод Шведта. «Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало управляемым для Германии. Удалось снизить зависимость с 35% до начала спецоперации на Украине до 12%. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода в Шведте-на-Одере. Здесь нужно искать альтернативу. Эта альтернатива — задача следующих нескольких дней», — передает немецкий телеканал Welt слова Хабека. Ранее Хабек заявил, что Германия зависима от российского газа и введение немедленного эмбарго на его поставки поставит под угрозу социальный порядок страны. Добыча сланцевого газа в качестве альтернативы российскому также невозможна из-за вреда экологии. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел пять пакетов санкций, часть из которых направлена на российские энергоресурсы. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом часть стран Евросоюза выступили против санкций в отношении нефти и газа.