В США задумались о месте Украины после завершения спецоперации

12 июня 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

США из-за Украины более разобщены, чем во времена конфликта со Вьетнамом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После завершения российской спецоперации об Украине нельзя забывать, нужно «найти место» для нее. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «По ее завершении [спецоперации] нужно будет найти место для Украины и место для России — если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — сказал Киссинджер в интервью газете Times. Он отметил, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество», имея в виду НАТО. Бывший дипломат уверен, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут «большие вопросы». При этом, он отметил, что у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». Киссинджер, считает члены военного блока объединились из-за спецоперации на Украине. По его мнению, это «напомнило» им об «угрозах» из прошлого из-за Вьетнама. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

После завершения российской спецоперации об Украине нельзя забывать, нужно «найти место» для нее. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «По ее завершении [спецоперации] нужно будет найти место для Украины и место для России — если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — сказал Киссинджер в интервью газете Times. Он отметил, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество», имея в виду НАТО. Бывший дипломат уверен, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут «большие вопросы». При этом, он отметил, что у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». Киссинджер, считает члены военного блока объединились из-за спецоперации на Украине. По его мнению, это «напомнило» им об «угрозах» из прошлого из-за Вьетнама. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, заморозка переговорного процесса была инициативой Украины.