Путин продлил на два года план обороны РФ

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Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года
Путин продлил действие плана обороны РФ до 2027 года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны страны на последующие два года — до конца 2027-го. Этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

«В наименовании слова „на 2021 — 2025 годы“ заменить словами „на 2021 — 2027 годы“, — говорится в тексте указа. План, направленный на выполнение задач в сфере обороны Российской Федерации, был введен в действие в 2020 году. Также сообщается, что указ вступает в силу со дня подписания документа.

Предыдущий аналогичный документ, действовавший до 2020 года, был утвержден в ноябре 2015 года. В январе 2013 года президент одобрил первый в истории Российской Федерации план обороны. Этот документ определяет возможные риски и угрозы национальной безопасности страны. Также в нем скоординированы меры по ключевым направлениям, включая совершенствование вооруженных сил, выполнение программ вооружения, мобилизационную подготовку и организацию территориальной обороны.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны страны на последующие два года — до конца 2027-го. Этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых актов. «В наименовании слова „на 2021 — 2025 годы“ заменить словами „на 2021 — 2027 годы“, — говорится в тексте указа. План, направленный на выполнение задач в сфере обороны Российской Федерации, был введен в действие в 2020 году. Также сообщается, что указ вступает в силу со дня подписания документа. Предыдущий аналогичный документ, действовавший до 2020 года, был утвержден в ноябре 2015 года. В январе 2013 года президент одобрил первый в истории Российской Федерации план обороны. Этот документ определяет возможные риски и угрозы национальной безопасности страны. Также в нем скоординированы меры по ключевым направлениям, включая совершенствование вооруженных сил, выполнение программ вооружения, мобилизационную подготовку и организацию территориальной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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