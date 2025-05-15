Путин продлил на два года план обороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия плана обороны страны на последующие два года — до конца 2027-го. Этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
«В наименовании слова „на 2021 — 2025 годы“ заменить словами „на 2021 — 2027 годы“, — говорится в тексте указа. План, направленный на выполнение задач в сфере обороны Российской Федерации, был введен в действие в 2020 году. Также сообщается, что указ вступает в силу со дня подписания документа.
Предыдущий аналогичный документ, действовавший до 2020 года, был утвержден в ноябре 2015 года. В январе 2013 года президент одобрил первый в истории Российской Федерации план обороны. Этот документ определяет возможные риски и угрозы национальной безопасности страны. Также в нем скоординированы меры по ключевым направлениям, включая совершенствование вооруженных сил, выполнение программ вооружения, мобилизационную подготовку и организацию территориальной обороны.
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