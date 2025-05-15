FT узнал, как Zara планирует вернуться в Россию

Условия соглашения между владельцем крупных сетей магазинов одежды (Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) Inditex и ливанской группой компанией (ГК) Daher предусматривают возможность заключения франчайзингового договора, что может привести к возвращению ритейлера одежды на российский рынок. Об этом сообщили в Financial Times.
«Договор между Inditex и ливанской Daher Group, которая приобрела российские активы, не содержал пункта о возможности обратного выкупа в течение определенного срока и по определенной цене. Вместо этого Daher обязали „немедленно“ заключить соглашение о франшизе с Inditex, если изменится ситуация на рынке», — говорится в материале со ссылкой на источник. Отмечается, что таким образом ретейлер сможет вернуться на российский рынок.
Часть сотрудников Inditex, включая дизайнеров, руководителей высшего звена и специалистов по закупкам, переехала в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в проектах нового бизнеса Daher. Ранее работавшие в России магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius теперь функционируют под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru и Vilet соответственно. Как отмечается в материале, новый владелец магазинов продолжает закупать товары у тех же поставщиков, что и Inditex.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева сообщила, что, по предположениям, возвращение Zara в Россию возможно не ранее 2027 года. Однако наиболее вероятный срок подобного — 2029 год. По ее словам, для возвращения бренда в РФ потребуется полное снятие западных санкций, проведение переговоров, ремонт помещений и передача торговых точек.
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