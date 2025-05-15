Переговоры РФ и Украины не будут отменены

Стамбульские переговоры между Москвой и Киевом, назначенные на 15 мая, не отменят. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального консульства России.
«Речь об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет», — заявили в Генконсульстве. Информацию передает РИА Новости.
Также отмечается, что помощник президента РФ Владимир Мединский выступить перед прессой с важным заявлением. Примерное время заявления назначено на 17:30 (по мск). Известно, что он также возглавляет российскую делегацию на встрече с Украиной.
На данный момент завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. По ее итогам Зеленский планировал определить свою позицию относительно дальнейших действий по мирным переговорам с Россией. Встреча длилась около трех часов. Кроме того, по данным приложения AirNav, вылет самолета украинского президента из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 (по мск), однако его перенесли на 16:30.
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