Переговоры РФ и Украины не будут отменены

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Шанс на проведение переговоров в Стамбуле есть, заявили в Генконсульстве РФ
Шанс на проведение переговоров в Стамбуле есть, заявили в Генконсульстве РФ Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Стамбульские переговоры между Москвой и Киевом, назначенные на 15 мая, не отменят. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального консульства России. 

«Речь об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет», — заявили в Генконсульстве. Информацию передает РИА Новости. 

Также отмечается, что помощник президента РФ Владимир Мединский выступить перед прессой с важным заявлением. Примерное время заявления назначено на 17:30 (по мск). Известно, что он также возглавляет российскую делегацию на встрече с Украиной.  

На данный момент завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. По ее итогам Зеленский планировал определить свою позицию относительно дальнейших действий по мирным переговорам с Россией. Встреча длилась около трех часов. Кроме того, по данным приложения AirNav, вылет самолета украинского президента из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 (по мск), однако его перенесли на 16:30.

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Стамбульские переговоры между Москвой и Киевом, назначенные на 15 мая, не отменят. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального консульства России.  «Речь об отмене переговоров России и Украины в Стамбуле на данный момент не идет», — заявили в Генконсульстве. Информацию передает РИА Новости.  Также отмечается, что помощник президента РФ Владимир Мединский выступить перед прессой с важным заявлением. Примерное время заявления назначено на 17:30 (по мск). Известно, что он также возглавляет российскую делегацию на встрече с Украиной.   На данный момент завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. По ее итогам Зеленский планировал определить свою позицию относительно дальнейших действий по мирным переговорам с Россией. Встреча длилась около трех часов. Кроме того, по данным приложения AirNav, вылет самолета украинского президента из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 (по мск), однако его перенесли на 16:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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