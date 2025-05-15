Мирошник: Зеленского никто на переговоры в Стамбул не звал

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Зеленского не приглашали на переговоры по урегулированию конфликта, заявил Мирошник
Зеленского не приглашали на переговоры по урегулированию конфликта, заявил Мирошник Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский не получал приглашения посетить Стамбул 15 мая для урегулирования конфликта. В данном случае речь не идет о переговорах на уровне глав государств, а о шоу, которое устроил Зеленский с провокационными призывами к главе РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Это не переговоры лидеров стран. Зеленского в Стамбул никто не звал. Не приглашал. Этот перформанс, который устроил Зеленский с криками: "Путин, приезжай, ты что меня боишься?, — это достаточно клоунское выступление", — заявил Мирошник. Его слова передает "Коммерсант". 

По его словам, подобное поведение свойственную Владимиру Зеленскому. Однако оно не соответствует поведению политика или руководителя государства. 

Это заявление прозвучало накануне переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский перед переговорами прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После беседы президент Украины определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский не получал приглашения посетить Стамбул 15 мая для урегулирования конфликта. В данном случае речь не идет о переговорах на уровне глав государств, а о шоу, которое устроил Зеленский с провокационными призывами к главе РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. "Это не переговоры лидеров стран. Зеленского в Стамбул никто не звал. Не приглашал. Этот перформанс, который устроил Зеленский с криками: "Путин, приезжай, ты что меня боишься?, — это достаточно клоунское выступление", — заявил Мирошник. Его слова передает "Коммерсант".  По его словам, подобное поведение свойственную Владимиру Зеленскому. Однако оно не соответствует поведению политика или руководителя государства.  Это заявление прозвучало накануне переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский перед переговорами прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После беседы президент Украины определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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