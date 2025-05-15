Мирошник: Зеленского никто на переговоры в Стамбул не звал

Президент Украины Владимир Зеленский не получал приглашения посетить Стамбул 15 мая для урегулирования конфликта. В данном случае речь не идет о переговорах на уровне глав государств, а о шоу, которое устроил Зеленский с провокационными призывами к главе РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Это не переговоры лидеров стран. Зеленского в Стамбул никто не звал. Не приглашал. Этот перформанс, который устроил Зеленский с криками: "Путин, приезжай, ты что меня боишься?, — это достаточно клоунское выступление", — заявил Мирошник. Его слова передает "Коммерсант".
По его словам, подобное поведение свойственную Владимиру Зеленскому. Однако оно не соответствует поведению политика или руководителя государства.
Это заявление прозвучало накануне переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский перед переговорами прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После беседы президент Украины определит свою позицию относительно мирного диалога с РФ.
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