В Кремле ответили, будет ли российская делегация в Стамбуле делать перерывы для консультаций с Москвой

Члены российской делегации в Стамбуле будут докладывать президенту Владимиру Путину о переговах в зависимости от того, как они будут проходить. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планируют ли российские переговорщики делать перерывы для консультаций или же все позиции России уже определены.
«Как потребуется, так и будут докладывать», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь президента сообщил во время общения с журналистами.
В Стамбуле 15 мая должны пройти прямые переговоры между Россией и Украиной. Путин вечером 14 мая утвердил состав российской переговорной группы для участия во встрече с украинскими представителями. Возглавляет российскую переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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