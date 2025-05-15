В Кремле ответили, будет ли российская делегация в Стамбуле делать перерывы для консультаций с Москвой

Песков: Путину будут докладывать о переговорах в Стамбуле исходя из их хода
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Президент Владимир Путин будет получать информацию о переговорах в Стамбуле в зависимости от того, как они будут проходить, заявил Дмитрий Песков
Президент Владимир Путин будет получать информацию о переговорах в Стамбуле в зависимости от того, как они будут проходить, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Члены российской делегации в Стамбуле будут докладывать президенту Владимиру Путину о переговах в зависимости от того, как они будут проходить. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планируют ли российские переговорщики делать перерывы для консультаций или же все позиции России уже определены.

«Как потребуется, так и будут докладывать», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь президента сообщил во время общения с журналистами.

В Стамбуле 15 мая должны пройти прямые переговоры между Россией и Украиной. Путин вечером 14 мая утвердил состав российской переговорной группы для участия во встрече с украинскими представителями. Возглавляет российскую переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Члены российской делегации в Стамбуле будут докладывать президенту Владимиру Путину о переговах в зависимости от того, как они будут проходить. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, планируют ли российские переговорщики делать перерывы для консультаций или же все позиции России уже определены. «Как потребуется, так и будут докладывать», — заявил Песков. Об этом пресс-секретарь президента сообщил во время общения с журналистами. В Стамбуле 15 мая должны пройти прямые переговоры между Россией и Украиной. Путин вечером 14 мая утвердил состав российской переговорной группы для участия во встрече с украинскими представителями. Возглавляет российскую переговорную группу помощник президента РФ Владимир Мединский. За ходом переговоров следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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