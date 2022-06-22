В ДНР определились с местом проведения трибунала над наемниками

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
По словам Дениса Пушилина, в качестве места проведения суда будет выбран Мариуполь Фото:

Чрезвычайный суд над попавшими в плен иностранными наемниками, воевавшими на стороне ВСУ, вероятнее всего пройдет в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Трибунал [над иностранными наемниками] может пройти, скорее всего, в Мариуполе», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Других подробностей не сообщается

После эскалации конфликта в Донбассе президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению граждан Донбасса от обстрелов украинской армии. В Мариуполе к ВС РФ попали в плен иностранные наемники, в ДНР их приговорили к смертной казни.

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Чрезвычайный суд над попавшими в плен иностранными наемниками, воевавшими на стороне ВСУ, вероятнее всего пройдет в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Трибунал [над иностранными наемниками] может пройти, скорее всего, в Мариуполе», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Других подробностей не сообщается После эскалации конфликта в Донбассе президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению граждан Донбасса от обстрелов украинской армии. В Мариуполе к ВС РФ попали в плен иностранные наемники, в ДНР их приговорили к смертной казни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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