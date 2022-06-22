В ДНР определились с местом проведения трибунала над наемниками

22 июня 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

По словам Дениса Пушилина, в качестве места проведения суда будет выбран Мариуполь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чрезвычайный суд над попавшими в плен иностранными наемниками, воевавшими на стороне ВСУ, вероятнее всего пройдет в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Трибунал [над иностранными наемниками] может пройти, скорее всего, в Мариуполе», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Других подробностей не сообщается После эскалации конфликта в Донбассе президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению граждан Донбасса от обстрелов украинской армии. В Мариуполе к ВС РФ попали в плен иностранные наемники, в ДНР их приговорили к смертной казни. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Чрезвычайный суд над попавшими в плен иностранными наемниками, воевавшими на стороне ВСУ, вероятнее всего пройдет в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Трибунал [над иностранными наемниками] может пройти, скорее всего, в Мариуполе», — приводит слова Пушилина РИА «Новости». Других подробностей не сообщается После эскалации конфликта в Донбассе президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также спасению граждан Донбасса от обстрелов украинской армии. В Мариуполе к ВС РФ попали в плен иностранные наемники, в ДНР их приговорили к смертной казни.