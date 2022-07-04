Экс-глава чешской разведки сообщил «плохие новости» Зеленскому

Запасы оружия Запада, которое переправляется на Украину, подходят к концу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главы европейских стран поддерживают президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией, но запасы вооружения, которое поставляется на Украину, почти исчерпаны. Такое мнение высказал в интервью Parlamentní listy бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор, само интервью названо «Плохая новость для Зеленского».

«Словесная поддержка может быть сильнее реальной — больше всего это подчеркивает Германия, которая дает обещания, но они не соответствуют реальности. В основном нечего доставлять: [оружия] советского почти не осталось», — отметил Шандор.

По его словам, технику, которой украинские военные умеют пользоваться, уже отправили, пишет MK.RU . При этом Чехия поставила под угрозу свою безопасность из-за поставок вооружения, потому что теперь ей самой может не хватить оружия в случае конфликта.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести вынужденную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран , добавляет Pravda.Ru. А западные государства поставляют вооружение. Однако в последнее время интерес к спецоперации РФ на Украине начинает снижаться, поэтому Киев боится остаться без помощи Запада.

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