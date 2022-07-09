Экс-глава ЦБ Дубинин предрек длительное колебание курса рубля

09 июля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Курс рубля будет колебаться еще долгое время, считает экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Колебание курса рубля по отношению к доллару и евро будут продолжаться до тех пор, пока в состоянии платежного баланса России не произойдет значительных изменений. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-председатель Центрального банка Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ, экономист Сергей Дубинин. «Думаю, колебания будут продолжаться и в ту, и в другую сторону еще достаточно долго, пока не произойдет изменений в состоянии платежного баланса: в соотношении экспорта и импорта товаров и услуг и в движении капитала. Поэтому волатильность неизбежна», — сказал Дубинин. По мнению экономиста, смещение доллара и евро с лидирующих позиций в общем объеме сделок на финансовом и торговом рынках произойдет нескоро. «Это произойдет нескоро. То есть, они [другие валюты] будут в какой-то мере использоваться, кто-то, например, уже сейчас использует крипта-инструменты, но серьезно потеснить в общем объеме сделок на финансовом рынке и в торговле… Пока эта перспектива не просматривается», — объяснил он. Ранее, 20 июня, курс доллара упал до показателя 2015 года, тогда валюта была на уровне 55,59 рублей. 21 июня доллар опустился ниже 55 рублей впервые за семь лет, евро также побил рекорд 2015 года, составив 57,33 рублей. 6 июля курс доллара впервые с 30 мая поднялся выше 64 рублей, евро достиг 66. Первый министр экономики РФ Андрей Нечаев отмечал, что рост доллара выгоден для России, так как текущий бюджет страны был составлен под курс в 71-72 рубля и не получал дохода при слишком низких показателях. Позже, 8 июля, стоимость доллара и евро вновь снизилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Колебание курса рубля по отношению к доллару и евро будут продолжаться до тех пор, пока в состоянии платежного баланса России не произойдет значительных изменений. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экс-председатель Центрального банка Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Банка ВТБ, экономист Сергей Дубинин. «Думаю, колебания будут продолжаться и в ту, и в другую сторону еще достаточно долго, пока не произойдет изменений в состоянии платежного баланса: в соотношении экспорта и импорта товаров и услуг и в движении капитала. Поэтому волатильность неизбежна», — сказал Дубинин. По мнению экономиста, смещение доллара и евро с лидирующих позиций в общем объеме сделок на финансовом и торговом рынках произойдет нескоро. «Это произойдет нескоро. То есть, они [другие валюты] будут в какой-то мере использоваться, кто-то, например, уже сейчас использует крипта-инструменты, но серьезно потеснить в общем объеме сделок на финансовом рынке и в торговле… Пока эта перспектива не просматривается», — объяснил он. Ранее, 20 июня, курс доллара упал до показателя 2015 года, тогда валюта была на уровне 55,59 рублей. 21 июня доллар опустился ниже 55 рублей впервые за семь лет, евро также побил рекорд 2015 года, составив 57,33 рублей. 6 июля курс доллара впервые с 30 мая поднялся выше 64 рублей, евро достиг 66. Первый министр экономики РФ Андрей Нечаев отмечал, что рост доллара выгоден для России, так как текущий бюджет страны был составлен под курс в 71-72 рубля и не получал дохода при слишком низких показателях. Позже, 8 июля, стоимость доллара и евро вновь снизилась.