Володин: Байден пытается зацепиться за власть за счет Украины

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Организационное собрание фракции политической партии
Байдену выгоден конфликт на Украине, заявил Вячеслав Володин Фото:

Президент США Джо Байден намеренно поддерживает военный конфликт на Украине, чтобы удержать власть на предстоящих выборах в Конгресс. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслава Володин.

«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал Володин в Telegram.

По мнению спикера, Украина играет важную роль в предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, и действующий президент США это понимает. «Еще вице-президентом Байден был участником ее политической жизни и активным сторонником Майдана. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе», — считает Володин.

Кроме того, считает представитель Госдумы, Байден в свое время поддержал госпереворот в Киеве, выбрав нацистский режим. «И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», — добавил он.

На территории Украины проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации. В ходе нее страны Запада, в том числе США, значительно усилили военную поддержку Украине и ввели масштабные санкции против России.

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Президент США Джо Байден намеренно поддерживает военный конфликт на Украине, чтобы удержать власть на предстоящих выборах в Конгресс. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслава Володин. «Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал Володин в Telegram. По мнению спикера, Украина играет важную роль в предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, и действующий президент США это понимает. «Еще вице-президентом Байден был участником ее политической жизни и активным сторонником Майдана. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе», — считает Володин. Кроме того, считает представитель Госдумы, Байден в свое время поддержал госпереворот в Киеве, выбрав нацистский режим. «И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», — добавил он. На территории Украины проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации. В ходе нее страны Запада, в том числе США, значительно усилили военную поддержку Украине и ввели масштабные санкции против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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