Экс-советник главы Пентагона оправдал спецоперацию РФ на Украине

21 июля 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Причиной спецоперации стала угроза вступления Украины в НАТО, заявил американский полковник Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Настоящей угрозой для России стало потенциальное вступление Украины в НАТО, а не независимость Украины или ее вступление в Евросоюз. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. «[Германия и Италия] опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — прим. URA.RU) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», — рассказал Макгрегор. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин положительно отзывался о перспективе экономической и политической евроинтеграции Украины, однако его не устраивает расширение Североатлантического альянса. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий Донбасса. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации расширились и теперь включают не только освобождение ДНР и ЛНР, но и Херсонская и Запорожская область, передает телеканал 360. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Настоящей угрозой для России стало потенциальное вступление Украины в НАТО, а не независимость Украины или ее вступление в Евросоюз. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. «[Германия и Италия] опасаются, что произойдет следующее: мы (США. — прим. URA.RU) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России», — рассказал Макгрегор. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин положительно отзывался о перспективе экономической и политической евроинтеграции Украины, однако его не устраивает расширение Североатлантического альянса. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территорий Донбасса. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что задачи спецоперации расширились и теперь включают не только освобождение ДНР и ЛНР, но и Херсонская и Запорожская область, передает телеканал 360.