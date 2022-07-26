Киев попросил у МВФ кредит на сумму 15-20 млрд долларов

27 июля 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Киев намерен до конца года договориться с МВФ о финансировании на 15-20 млрд долларов Фото: Официальный сайт президента Украины Киев надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) кредит на сумму от 15 млрд до 20 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Национального банка страны Кирилл Шевченко. «МВФ всегда выступал в качестве партнера Украины. […] Я надеюсь, что программа будет запущена в нынешнем году», — отметил Кирилл Шевченко, передает агентство Reuters. По его словам, данная программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Власти Украины направили в МВФ запрос. Помимо этого, Киев ведет консультации с фондом по вопросу дополнительного финансирования на сумму до 20 млрд долларов, которое будет предоставлено в течение нескольких лет по программе stand-by или же в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии.

Киев надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) кредит на сумму от 15 млрд до 20 млрд долларов. Об этом сообщил председатель Национального банка страны Кирилл Шевченко. «МВФ всегда выступал в качестве партнера Украины. […] Я надеюсь, что программа будет запущена в нынешнем году», — отметил Кирилл Шевченко, передает агентство Reuters. По его словам, данная программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Власти Украины направили в МВФ запрос. Помимо этого, Киев ведет консультации с фондом по вопросу дополнительного финансирования на сумму до 20 млрд долларов, которое будет предоставлено в течение нескольких лет по программе stand-by или же в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии.