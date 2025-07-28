Bloomberg связал доставку ядерного оружия в Британию с сигналом для России

США перебросили тактическое ядерное оружие в Великобританию на самолете с включенными транспондерами. Таким образом Штаты послали сигнал России. Об этом пишет Bloomberg.
«Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», — говорится в материале. При этом отмечается, что для переброски вооружения специально использовался самолет с включенными транспондерами — при помощи их можно отследить движение воздушного судна.
Издание также выдвинуло причину такого шага. Bloomberg пишет, что таким образом Штаты могли предупредить РФ, что ядерное присутствие Америки в Европе не сокращается.
В публикации уточняется, что база Лейкенхит, куда привезли оружие, уже ранее была связана с размещением американских ядерных боеприпасов — их вывели оттуда в 2008 году, однако с 2022 года отмечается активное строительство новых объектов и подготовка инфраструктуры для потенциального возвращения вооружения. Официальные представители США традиционно не подтверждают и не опровергают подобную информацию, однако аналитики указывают на возросшую активность на британском объекте в контексте обострения отношений между Западом и Россией.
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