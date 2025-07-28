Bloomberg связал доставку ядерного оружия в Британию с сигналом для России

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По данным СМИ, США перебросили в Британию ядерное оружие (архивное фото)
По данным СМИ, США перебросили в Британию ядерное оружие (архивное фото) Фото:

США перебросили тактическое ядерное оружие в Великобританию на самолете с включенными транспондерами. Таким образом Штаты послали сигнал России. Об этом пишет Bloomberg. 

«Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», — говорится в материале. При этом отмечается, что для переброски вооружения специально использовался самолет с включенными транспондерами — при помощи их можно отследить движение воздушного судна. 

Издание также выдвинуло причину такого шага. Bloomberg пишет, что таким образом Штаты могли предупредить РФ, что ядерное присутствие Америки в Европе не сокращается. 

В публикации уточняется, что база Лейкенхит, куда привезли оружие, уже ранее была связана с размещением американских ядерных боеприпасов — их вывели оттуда в 2008 году, однако с 2022 года отмечается активное строительство новых объектов и подготовка инфраструктуры для потенциального возвращения вооружения. Официальные представители США традиционно не подтверждают и не опровергают подобную информацию, однако аналитики указывают на возросшую активность на британском объекте в контексте обострения отношений между Западом и Россией.

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США перебросили тактическое ядерное оружие в Великобританию на самолете с включенными транспондерами. Таким образом Штаты послали сигнал России. Об этом пишет Bloomberg.  «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», — говорится в материале. При этом отмечается, что для переброски вооружения специально использовался самолет с включенными транспондерами — при помощи их можно отследить движение воздушного судна.  Издание также выдвинуло причину такого шага. Bloomberg пишет, что таким образом Штаты могли предупредить РФ, что ядерное присутствие Америки в Европе не сокращается.  В публикации уточняется, что база Лейкенхит, куда привезли оружие, уже ранее была связана с размещением американских ядерных боеприпасов — их вывели оттуда в 2008 году, однако с 2022 года отмечается активное строительство новых объектов и подготовка инфраструктуры для потенциального возвращения вооружения. Официальные представители США традиционно не подтверждают и не опровергают подобную информацию, однако аналитики указывают на возросшую активность на британском объекте в контексте обострения отношений между Западом и Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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