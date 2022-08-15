Паромам из ЯНАО в ХМАО сократили период навигации

15 августа 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Последний паром в ЯНАО отплывет в сентябре Фото: Александр Елизаров © URA.RU Паромы «Победа» из Салехарда до Приобья решили завершить перевозку по маршруту 14 сентября из-за низкой загруженности. Обычно суда заканчивали навигацию в октябре. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Изменения в движении паромов по маршруту Салехард — Приобье. В связи с низкой загрузкой паромов в навигационном сезоне 2022 последний рейс по маршруту Приобье — Салехард будет выполнен 12 сентября, из Салехарда в Приобье — 14 сентября», — говорится в сообщении. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU пояснили, что другой перевозчик Обь-Иртышское речное пароходство продолжит выполнять рейсы до конца сезона. Также там отметили, что низкая загруженность паромов связана с тем, что открылась трасса Салехард-Надым. В этом сезоне первый рейс «Победы» от берегов Салехарда был совершен 27 мая. А паром Обь-Иртышского речного пароходство отплыл 26 мая.

Паромы «Победа» из Салехарда до Приобья решили завершить перевозку по маршруту 14 сентября из-за низкой загруженности. Обычно суда заканчивали навигацию в октябре. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Изменения в движении паромов по маршруту Салехард — Приобье. В связи с низкой загрузкой паромов в навигационном сезоне 2022 последний рейс по маршруту Приобье — Салехард будет выполнен 12 сентября, из Салехарда в Приобье — 14 сентября», — говорится в сообщении. В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU пояснили, что другой перевозчик Обь-Иртышское речное пароходство продолжит выполнять рейсы до конца сезона. Также там отметили, что низкая загруженность паромов связана с тем, что открылась трасса Салехард-Надым. В этом сезоне первый рейс «Победы» от берегов Салехарда был совершен 27 мая. А паром Обь-Иртышского речного пароходство отплыл 26 мая.