15 августа 2022

«Известия»: некоторым дачникам разрешили не платить за мусор

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Шуховский полигон. Курган , мусор, огород, дача, теплица, картошка, свалка, шуховский полигон, отбросы
С некоторых дачников не будут брать плату за вывоз мусора Фото:

Российские дачники не должны платить за вывоз мусора, если на участке нет пригодных для проживания строений. Об этом рассказали в ВС России.

Региональный оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, на котором нет зарегистрированного недвижимого имущества, а имеющиеся постройки не имеют статус жилого дома. Таким образом, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме, а зимой дачник не находится на участке — в любом из этих случаев дачнику не придется отдельно платить за вывоз отходов, пишут «Известия».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Условием является соблюдение земельного законодательства, следование ветеринарным нормам и правилам, а также санитарно-гигиенических нормативам.

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Российские дачники не должны платить за вывоз мусора, если на участке нет пригодных для проживания строений. Об этом рассказали в ВС России. Региональный оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, на котором нет зарегистрированного недвижимого имущества, а имеющиеся постройки не имеют статус жилого дома. Таким образом, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме, а зимой дачник не находится на участке — в любом из этих случаев дачнику не придется отдельно платить за вывоз отходов, пишут «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Условием является соблюдение земельного законодательства, следование ветеринарным нормам и правилам, а также санитарно-гигиенических нормативам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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