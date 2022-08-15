«Известия»: некоторым дачникам разрешили не платить за мусор

16 августа 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

С некоторых дачников не будут брать плату за вывоз мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские дачники не должны платить за вывоз мусора, если на участке нет пригодных для проживания строений. Об этом рассказали в ВС России. Региональный оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, на котором нет зарегистрированного недвижимого имущества, а имеющиеся постройки не имеют статус жилого дома. Таким образом, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме, а зимой дачник не находится на участке — в любом из этих случаев дачнику не придется отдельно платить за вывоз отходов, пишут «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Условием является соблюдение земельного законодательства, следование ветеринарным нормам и правилам, а также санитарно-гигиенических нормативам.

Российские дачники не должны платить за вывоз мусора, если на участке нет пригодных для проживания строений. Об этом рассказали в ВС России. Региональный оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, на котором нет зарегистрированного недвижимого имущества, а имеющиеся постройки не имеют статус жилого дома. Таким образом, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме, а зимой дачник не находится на участке — в любом из этих случаев дачнику не придется отдельно платить за вывоз отходов, пишут «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Условием является соблюдение земельного законодательства, следование ветеринарным нормам и правилам, а также санитарно-гигиенических нормативам.