«Известия»: некоторым дачникам разрешили не платить за мусор

Российские дачники не должны платить за вывоз мусора, если на участке нет пригодных для проживания строений. Об этом рассказали в ВС России.
Региональный оператор не имеет права взимать плату с собственника участка, на котором нет зарегистрированного недвижимого имущества, а имеющиеся постройки не имеют статус жилого дома. Таким образом, если на участке расположены теплицы без фундамента, бытовки, бортовые кузова на раме, а зимой дачник не находится на участке — в любом из этих случаев дачнику не придется отдельно платить за вывоз отходов, пишут «Известия».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Условием является соблюдение земельного законодательства, следование ветеринарным нормам и правилам, а также санитарно-гигиенических нормативам.
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