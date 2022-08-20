Полиция Швейцарии ждет бунтов из-за дефицита электроэнергии

20 августа 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Полиция Швейцарии готовится к митингам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Отключение электроэнергии в Швейцарии, которое может произойти из-за энергетического кризиса, ставшего следствием антироссийских санкций, повлечет волну грабежей и митингов. Такое заявление сделал главный директор полиции Фреди Фесслер. «Отключение или полное отключение сети будет иметь далеко идущие последствия. Только представьте: вы больше не сможете снимать деньги в банкоматах, расплачиваться картой в магазинах или заправляться на заправках. И все обогреватели больше не работают, на улицах темно. Вполне возможно, что население взбунтуется или будут грабежи», — сказал он в интервью изданию Blick. Он отметил, что силы безопасности в лице полиции постараются не допустить этого. Кроме того, у руководства ведомства есть соглашение с банками, так что полиция при отключении банкоматов готова предоставить людям наличные деньги. Проблемы с электроэнергией в Европе начались после начала спецоперации РФ на Украине и последующего введения антироссийских санкций, главной целью которых стало уничтожение экономики России. Однако эффект оказался обратным: ограничения повлияли в первую очередь на ЕС, куда пришел энергетический кризис. Цены на электроэнергию для европейцев выросли, и в целом на Западе может начаться «смертельная зима» из-за отказа от российских энергоносителей. В результате этого рискуют погибнуть сотни тысяч граждан.

Отключение электроэнергии в Швейцарии, которое может произойти из-за энергетического кризиса, ставшего следствием антироссийских санкций, повлечет волну грабежей и митингов. Такое заявление сделал главный директор полиции Фреди Фесслер. «Отключение или полное отключение сети будет иметь далеко идущие последствия. Только представьте: вы больше не сможете снимать деньги в банкоматах, расплачиваться картой в магазинах или заправляться на заправках. И все обогреватели больше не работают, на улицах темно. Вполне возможно, что население взбунтуется или будут грабежи», — сказал он в интервью изданию Blick. Он отметил, что силы безопасности в лице полиции постараются не допустить этого. Кроме того, у руководства ведомства есть соглашение с банками, так что полиция при отключении банкоматов готова предоставить людям наличные деньги. Проблемы с электроэнергией в Европе начались после начала спецоперации РФ на Украине и последующего введения антироссийских санкций, главной целью которых стало уничтожение экономики России. Однако эффект оказался обратным: ограничения повлияли в первую очередь на ЕС, куда пришел энергетический кризис. Цены на электроэнергию для европейцев выросли, и в целом на Западе может начаться «смертельная зима» из-за отказа от российских энергоносителей. В результате этого рискуют погибнуть сотни тысяч граждан.