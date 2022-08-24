Politico: Россия нашла способ обойти западные санкции

Россия хочет использовать Иран в качестве лазейки для обхода антироссийских санкций. Для этого страны могут подписать ядерное соглашение. Статью об этом выпустило издание Politico.
«Главная привлекательность Ирана заключается в том, что он обеспечивает запасной путь для продажи подпадающей под санкции российской нефти. Если с Ираном будет заключено международное ядерное соглашение, он может импортировать российскую нефть на северное побережье Каспийского моря, а затем продавать ее от имени России на иранских танкерах из Персидского залива. Благодаря ядерному пакту нефть будет освобождена от санкций», — говорится в статье.
Отмечается также, что в июле после встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством туда были направлены представители торговли и финансов, а также руководители «Газпрома». При этом сценарии Ирану не грозят никакие санкции, ведь Запад не будет подвергать опасности это ядерное соглашение.
Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на цель защитить граждан ДНР и ЛНР, Европа и США хотят ограничить Россию в экономическом плане. Так, в шестом пакете санкций ЕС ввел частичное или полное эмбарго энергоресурсов из РФ. Из-за этого цены на них выросли, и начался энергетический кризис, который повлиял на обычных европейцев.
При этом санкции против РФ постоянно расширяются, дополняет MK.RU. В Эстонии призвали отказаться от российских энергоресурсов. Полный запрет на них необходимо ввести до начала зимы, уточняет «Пятый канал».
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Россия хочет использовать Иран в качестве лазейки для обхода антироссийских санкций. Для этого страны могут подписать ядерное соглашение. Статью об этом выпустило издание Politico. «Главная привлекательность Ирана заключается в том, что он обеспечивает запасной путь для продажи подпадающей под санкции российской нефти. Если с Ираном будет заключено международное ядерное соглашение, он может импортировать российскую нефть на северное побережье Каспийского моря, а затем продавать ее от имени России на иранских танкерах из Персидского залива. Благодаря ядерному пакту нефть будет освобождена от санкций», — говорится в статье. Отмечается также, что в июле после встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством туда были направлены представители торговли и финансов, а также руководители «Газпрома». При этом сценарии Ирану не грозят никакие санкции, ведь Запад не будет подвергать опасности это ядерное соглашение. Страны Запада ввели против России жесткие санкции из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Несмотря на цель защитить граждан ДНР и ЛНР, Европа и США хотят ограничить Россию в экономическом плане. Так, в шестом пакете санкций ЕС ввел частичное или полное эмбарго энергоресурсов из РФ. Из-за этого цены на них выросли, и начался энергетический кризис, который повлиял на обычных европейцев. При этом санкции против РФ постоянно расширяются, дополняет MK.RU. В Эстонии призвали отказаться от российских энергоресурсов. Полный запрет на них необходимо ввести до начала зимы, уточняет «Пятый канал».