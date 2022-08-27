Депутат Госдумы: Зеленский начал шантажировать Запад

Западные кураторы могут разочароваться в Зеленском из-за провокаций на ЗАЭС, считает Затулин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать факты многочисленных обстрелов Запорожской АЭС для шантажа западных стран, что вызовет недовольство у иностранных кураторов киевских властей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин.

«Полагаю, что обстрелы Запорожской АЭС, например, могут иметь и другие толкования: шантажировать не только Россию этими обстрелами, но и Запад. Это, конечно, не может вызывать удовольствие у „хозяев“», — приводит слова Затулина РИА «Новости».

По мнению парламентария, западные лидеры не будут «держаться» за фигуру действующего президента Украины Зеленского. «Запад может отказаться от кого угодно — и отказывается», — считает Затулин.

По информации Минобороны РФ, украинские военные ежедневно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Так, 26 августа, ВСУ в очередной раз ударили по хранилищу радиоактивных отходов на ЗАЭС. 27 августа член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о продолжающихся артиллерийских обстрелах города Энергодар.

В МИД РФ отмечали, что власти Украины нарушают главный принцип Международного агентства по атомной энергии, отдавая приказа об обстреле Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявлял, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства на месте.