Медведев поручил ускорить отправку военной техники на фронт СВО

10 сентября 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев поручил ускорить отправку военной техники российским военным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по ускорению темпов поставок вооружения и военной техники российским военным в Донбасс. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ. «Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится в сообщении. Его цитирует ТАСС. Рабочее совещание проходило в Туле. Кроме того, Медведев посетил НПО «Сплав» им. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Данные предприятия он посетил с целью осмотра изготавливаемой там продукции, которая поставляется военным. Ранее Медведев объяснил длительный темп спецоперации на Украине. По его словам, это связано с тем, что РФ не пошла на жесткий сценарий, чтобы минимизировать потери в ходе боевых действий. Ранее Дмитрий Медведев ответил на мечты Запада о развале РФ. Он намекнул на ядерный потенциал РФ, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, экс-помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов сказал, что вклад российских добровольцев в защиту и становление Донбасса невозможно переоценить, сообщают Дни.ру. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. По словам президента РФ Владимира Путина, участники спецоперации отдают жизнь за Россию. Путин также уточнил, что целью спецоперации является укрепление суверенитета страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по ускорению темпов поставок вооружения и военной техники российским военным в Донбасс. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза РФ. «Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», — говорится в сообщении. Его цитирует ТАСС. Рабочее совещание проходило в Туле. Кроме того, Медведев посетил НПО «Сплав» им. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Данные предприятия он посетил с целью осмотра изготавливаемой там продукции, которая поставляется военным. Ранее Медведев объяснил длительный темп спецоперации на Украине. По его словам, это связано с тем, что РФ не пошла на жесткий сценарий, чтобы минимизировать потери в ходе боевых действий. Ранее Дмитрий Медведев ответил на мечты Запада о развале РФ. Он намекнул на ядерный потенциал РФ, пишет «Национальная служба новостей». В свою очередь, экс-помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов сказал, что вклад российских добровольцев в защиту и становление Донбасса невозможно переоценить, сообщают Дни.ру. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида. По словам президента РФ Владимира Путина, участники спецоперации отдают жизнь за Россию. Путин также уточнил, что целью спецоперации является укрепление суверенитета страны.