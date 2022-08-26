Медведев объяснил длительный темп спецоперации на Украине

Россия не пошла на жесткий сценарий спецоперации, хотя он бы ее ускорил, заявил Дмитрий Медведев
Длительность российской спецоперации на Украине объясняется тем, что РФ не пошла на жесткий сценарий, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ.
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