МАГАТЭ начало срочные переговоры по Запорожской АЭС

11 сентября 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Директор МАГАТЭ обеспокоен текущей ситуацией с ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало срочные переговоры по Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный сайт агентства. «Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции», — говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее сообщалось об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС. Причиной стали обстрелы Энергодара со стороны ВСУ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС после того, как большая часть Запорожской области оказалась под контролем РФ.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало срочные переговоры по Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный сайт агентства. «Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции», — говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее сообщалось об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС. Причиной стали обстрелы Энергодара со стороны ВСУ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС после того, как большая часть Запорожской области оказалась под контролем РФ.