Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало срочные переговоры по Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный сайт агентства.
«Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции», — говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС после того, как большая часть Запорожской области оказалась под контролем РФ.
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало срочные переговоры по Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный сайт агентства. «Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции», — говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее сообщалось об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС. Причиной стали обстрелы Энергодара со стороны ВСУ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС после того, как большая часть Запорожской области оказалась под контролем РФ.