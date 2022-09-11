МАГАТЭ начало срочные переговоры по Запорожской АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Директор МАГАТЭ обеспокоен текущей ситуацией с ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало срочные переговоры по Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный сайт агентства.

«Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции», — говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС. Причиной стали обстрелы Энергодара со стороны ВСУ.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС после того, как большая часть Запорожской области оказалась под контролем РФ.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало срочные переговоры по Запорожской АЭС. Об этом сообщает официальный сайт агентства. «Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на заводе, который остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости срочного создания зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской атомной электростанции», — говорит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее сообщалось об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС. Причиной стали обстрелы Энергодара со стороны ВСУ. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС после того, как большая часть Запорожской области оказалась под контролем РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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