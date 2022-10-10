Председатель Фонда Белля* Сумленный: Здание консульства ФРГ в Киеве пострадало после ударов России 10 октября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 + Представитель МИД отметил, что работа в здании консульства не велась несколько месяцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Здание консульства Германии в Киеве пострадало после ударов России по Киеву. Об этом сообщил бывший председатель Фонда Белля (включен в перечень нежелательных на территории РФ) в Киеве Сергей Сумленный. «Здание консульства ФРГ в Киеве пострадало от российских ударов», — написал Сумленный в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок «отправить пару танков «Леопард», чтобы проверить ситуацию на месте. 10 октября на территории Украины произошли взрывы, в том числе и Киеве. Ранее президент России Владимир Путин пообещал жесткие действия России в случае продолжения Украиной разрушения российской инфраструктуры. Здание консульства Германии в Киеве пострадало после ударов России по Киеву. Об этом сообщил бывший председатель Фонда Белля (включен в перечень нежелательных на территории РФ) в Киеве Сергей Сумленный. «Здание консульства ФРГ в Киеве пострадало от российских ударов», — написал Сумленный в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок «отправить пару танков «Леопард», чтобы проверить ситуацию на месте. 10 октября на территории Украины произошли взрывы, в том числе и Киеве. Ранее президент России Владимир Путин пообещал жесткие действия России в случае продолжения Украиной разрушения российской инфраструктуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям