Председатель Фонда Белля* Сумленный: Здание консульства ФРГ в Киеве пострадало после ударов России

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Представитель МИД отметил, что работа в здании консульства не велась несколько месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Здание консульства Германии в Киеве пострадало после ударов России по Киеву. Об этом сообщил бывший председатель Фонда Белля (включен в перечень нежелательных на территории РФ) в Киеве Сергей Сумленный.

«Здание консульства ФРГ в Киеве пострадало от российских ударов», — написал Сумленный в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок «отправить пару танков «Леопард», чтобы проверить ситуацию на месте.

10 октября на территории Украины произошли взрывы, в том числе и Киеве. Ранее президент России Владимир Путин пообещал жесткие действия России в случае продолжения Украиной разрушения российской инфраструктуры.

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Здание консульства Германии в Киеве пострадало после ударов России по Киеву. Об этом сообщил бывший председатель Фонда Белля (включен в перечень нежелательных на территории РФ) в Киеве Сергей Сумленный. «Здание консульства ФРГ в Киеве пострадало от российских ударов», — написал Сумленный в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он также предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок «отправить пару танков «Леопард», чтобы проверить ситуацию на месте. 10 октября на территории Украины произошли взрывы, в том числе и Киеве. Ранее президент России Владимир Путин пообещал жесткие действия России в случае продолжения Украиной разрушения российской инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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