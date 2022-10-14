Россия и США обменялись данными о количестве наступательных вооружений 14 октября 2022 в 19:57 Размер текста - 17 + США отчиталось о вооружении в ходе договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США по данным за 1 сентября в ходе конфликта на Украине используют 41 тяжелый бомбардировщик, 56 пусковых установок и 4 шахтные пусковые установки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ. «[США используют] 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды. 56 пусковых установок БРПЛ „Трайдент-II“, которые объявлены американской стороной переоборудованными. 4 шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, переименованные ею в „учебные шахты“», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. США отчиталось о вооружении в ходе договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договором предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до определенного количества. Ранее российской армии удалось уничтожить арсенал со значительными запасами оружия из западных стран. Также в Пентагоне уточнили, что Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада активно вмешиваются в конфликт, вставая на сторону Киева. Они предоставляют Украине вооружение. США по данным за 1 сентября в ходе конфликта на Украине используют 41 тяжелый бомбардировщик, 56 пусковых установок и 4 шахтные пусковые установки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ. «[США используют] 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды. 56 пусковых установок БРПЛ „Трайдент-II“, которые объявлены американской стороной переоборудованными. 4 шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, переименованные ею в „учебные шахты“», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. США отчиталось о вооружении в ходе договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договором предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до определенного количества. Ранее российской армии удалось уничтожить арсенал со значительными запасами оружия из западных стран. Также в Пентагоне уточнили, что Украина нуждается в ПВО, артиллерии и ракетных системах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. США и страны Запада активно вмешиваются в конфликт, вставая на сторону Киева. Они предоставляют Украине вооружение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям