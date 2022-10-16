Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ в Харьковской области

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Попытка прорыва была предпринята вблизи населенного пункта Берестовое (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области российскими военными сорвана попытка наступления 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ пытались прорваться на купянском направлении, в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. В результате боестолкновения было уничтожено порядка 50 украинских военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

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В Харьковской области российскими военными сорвана попытка наступления 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ пытались прорваться на купянском направлении, в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. В результате боестолкновения было уничтожено порядка 50 украинских военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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