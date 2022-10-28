ВСУ обстреляли онкодиспансер в Херсоне

Под обстрел ВСУ попал онкодиспансер в Херсоне
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области.
«Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона», — сказано в telegram-канале министерства. Отмечается, что на территории медучреждения отсутствовали какие-либо военнослужащие и военная техника.
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