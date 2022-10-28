ВСУ обстреляли онкодиспансер в Херсоне

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Под обстрел ВСУ попал онкодиспансер в Херсоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области.

«Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона», — сказано в telegram-канале министерства. Отмечается, что на территории медучреждения отсутствовали какие-либо военнослужащие и военная техника.

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ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонскому областному онкологическому диспансеру. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Херсонской области. «Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свое отношение к жителям нашего освобожденного региона», — сказано в telegram-канале министерства. Отмечается, что на территории медучреждения отсутствовали какие-либо военнослужащие и военная техника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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