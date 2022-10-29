В Киеве установят причастность украинской компании к созданию иранских дронов

30 октября 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Специалисты ГУР устанавливают причастность украинской компании к созданию иранских дронов, сообщает телеканал 5.ua. Фото: Василий Заболотных © URA.RU Специалистам необходимо выяснить, как в «иранском дроне» оказался компонент украинского производства. Об этом сообщает телеканал 5.ua, ссылаясь на официального представителя главного управления разведки минобороны Украины. «Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на ¾ комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства», — сказал представитель управления разведки. Его слова приводит телеканал 5.ua. По его словам, теперь эксперты главного управления разведки (ГУР) будут разбираться, «как они туда попали». Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается провести расследование на предмет поставок иранских БПЛА в Россию. В свою очередь РФ пригрозила ООН из-за расследования о поставках иранских дронов-камикадзе. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине.

Специалистам необходимо выяснить, как в «иранском дроне» оказался компонент украинского производства. Об этом сообщает телеканал 5.ua, ссылаясь на официального представителя главного управления разведки минобороны Украины. «Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на ¾ комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства», — сказал представитель управления разведки. Его слова приводит телеканал 5.ua. По его словам, теперь эксперты главного управления разведки (ГУР) будут разбираться, «как они туда попали». Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается провести расследование на предмет поставок иранских БПЛА в Россию. В свою очередь РФ пригрозила ООН из-за расследования о поставках иранских дронов-камикадзе. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине.