Части россиян снизят стоимость оплаты ЖКУ

31 октября 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Проект по выделению субсидий для отдельных категорий россиян уже действует в некоторых регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отдельным категориям россиян планируют снизить долю расходов для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал замглавы Министерства строительства РФ Алексей Ересько. «Если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан, то для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10—18%. В зависимости от решения региона», — сообщил Ересько газете «Известия». По словам замглавы Минстроя сейчас в некоторых регионах подобная практика уже началась. «В Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В Мурманской области для одиноких инвалидов снизили с 22% до 10%», — сообщает Ересько. Также проект Минстроя предполагает, что субсидию смогут получат люди, у которых уже есть задолженность по счетам ЖКУ. «Эта мера позволит разорвать порочный круг, когда задолженность копится из-за долгов. Так в том числе получит поддержку и сама отрасль ЖКХ, поскольку предприятиям будет возвращаться часть долгов», — говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным и добровольцам, отправляющимся на спецоперацию, цель которой демилитаризация и денацификации Украины, предлагают списать долги за ЖКУ. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную думу в ближайшее время.

Отдельным категориям россиян планируют снизить долю расходов для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал замглавы Министерства строительства РФ Алексей Ересько. «Если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан, то для многодетных семей или одиноких пенсионеров его снизят до 10—18%. В зависимости от решения региона», — сообщил Ересько газете «Известия». По словам замглавы Минстроя сейчас в некоторых регионах подобная практика уже началась. «В Воронежской области для всех граждан установлен порог в 22%, а для многодетных семей его снизили до 18%. В Мурманской области для одиноких инвалидов снизили с 22% до 10%», — сообщает Ересько. Также проект Минстроя предполагает, что субсидию смогут получат люди, у которых уже есть задолженность по счетам ЖКУ. «Эта мера позволит разорвать порочный круг, когда задолженность копится из-за долгов. Так в том числе получит поддержку и сама отрасль ЖКХ, поскольку предприятиям будет возвращаться часть долгов», — говорит член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным и добровольцам, отправляющимся на спецоперацию, цель которой демилитаризация и денацификации Украины, предлагают списать долги за ЖКУ. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную думу в ближайшее время.