Минобороны Южной Кореи заявило, что не намерено поставлять летальное оружие Украине 11 ноября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 + Между США и Южной Кореей ведутся переговоры по экспорту боеприпасов калибра 155 миллиметров в Вашингтон Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Южная Корея ведет переговоры с США по поставкам оружия для Украины при условии, что оно будет не летальным. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap News. «Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов. Все эти поставки были предоставлены на гуманитарной основе в рамках политики «не поддерживать оружие летального действия. <…> США объявили, что поставят Украине», — заявили в Минобороны Южной Кореи. Уточняется, что планируется экспорт боеприпасов калибра 155 миллиметров в США. В основном они используются для гаубиц. Ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Представитель Минобороны уточнил, что Пхеньян «никогда не имел „оружейных сделок“ с Россией», передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, в том числе и военную. Южная Корея ведет переговоры с США по поставкам оружия для Украины при условии, что оно будет не летальным. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap News. «Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов. Все эти поставки были предоставлены на гуманитарной основе в рамках политики «не поддерживать оружие летального действия. <…> США объявили, что поставят Украине», — заявили в Минобороны Южной Кореи. Уточняется, что планируется экспорт боеприпасов калибра 155 миллиметров в США. В основном они используются для гаубиц. Ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Представитель Минобороны уточнил, что Пхеньян «никогда не имел „оружейных сделок“ с Россией», передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, в том числе и военную. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям