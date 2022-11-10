10 ноября 2022

Минобороны Южной Кореи заявило, что не намерено поставлять летальное оружие Украине

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Завершающий этап подготовки к RAE-2015. Нижний Тагил , гаубица, артиллерия, пушка
Между США и Южной Кореей ведутся переговоры по экспорту боеприпасов калибра 155 миллиметров в Вашингтон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Южная Корея ведет переговоры с США по поставкам оружия для Украины при условии, что оно будет не летальным. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap News.

«Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов. Все эти поставки были предоставлены на гуманитарной основе в рамках политики «не поддерживать оружие летального действия. <…> США объявили, что поставят Украине», — заявили в Минобороны Южной Кореи. Уточняется, что планируется экспорт боеприпасов калибра 155 миллиметров в США. В основном они используются для гаубиц.

Ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Представитель Минобороны уточнил, что Пхеньян «никогда не имел „оружейных сделок“ с Россией», передает телеканал 360.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, в том числе и военную.

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Южная Корея ведет переговоры с США по поставкам оружия для Украины при условии, что оно будет не летальным. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap News. «Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов. Все эти поставки были предоставлены на гуманитарной основе в рамках политики «не поддерживать оружие летального действия. <…> США объявили, что поставят Украине», — заявили в Минобороны Южной Кореи. Уточняется, что планируется экспорт боеприпасов калибра 155 миллиметров в США. В основном они используются для гаубиц. Ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Представитель Минобороны уточнил, что Пхеньян «никогда не имел „оружейных сделок“ с Россией», передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого начала операции США и страны Запада оказывают украинской стороне помощь, в том числе и военную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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