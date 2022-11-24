Путин проведет встречу с матерями участников спецоперации

Накануне Дня матери президент России Владимир Путин встретится с матерями мобилизованных. Об этом сообщили в Кремле.
«Путин в преддверии Дня матери встретится с матерями участников спецоперации», — цитирует заявление Кремля РИА Новости. Там подчеркнули, что на встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев и контрактников, которые уже сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят военную подготовку на полигонах.
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Накануне Дня матери президент России Владимир Путин встретится с матерями мобилизованных. Об этом сообщили в Кремле. «Путин в преддверии Дня матери встретится с матерями участников спецоперации», — цитирует заявление Кремля РИА Новости. Там подчеркнули, что на встречу приглашены матери мобилизованных, добровольцев и контрактников, которые уже сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, либо проходят военную подготовку на полигонах. Ранее уже сообщалось, что Путин планирует встречу с матерями мобилизованных граждан. Она необходима для понимания реального положения дел.