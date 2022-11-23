Жителям ДНР призывного возраста разрешили покидать регион

24 ноября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Мужчины призывного возраста из ДНР могут перемещаться по России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Донецкой народной республики (ДНР) призывного возраста могут выезжать в другие регионы РФ. Об этом сообщил врио глава ДНР Денис Пушилин. «Поступал вопрос: возможно ли перемещение через административную границу мужчинам призывного возраста. Ответ — да, возможно. Нет ничего, чтобы могло бы этому помешать на законных основаниях», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram- канале. Он подчеркнул, что мобилизация в регионе не проводится. Если появятся какие-либо препятствия поездкам, то можно обратиться на телефон горячей линии по вопросам демобилизации, добавил врио главы ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что в Донецкой народной республике началась частичная демобилизация. Соответствующий указ подписал Пушилин. Кроме того, 13 ноября президент России Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. Врио главы региона назвал это решение верным и поблагодарил российского лидера.

Жители Донецкой народной республики (ДНР) призывного возраста могут выезжать в другие регионы РФ. Об этом сообщил врио глава ДНР Денис Пушилин. «Поступал вопрос: возможно ли перемещение через административную границу мужчинам призывного возраста. Ответ — да, возможно. Нет ничего, чтобы могло бы этому помешать на законных основаниях», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram- канале. Он подчеркнул, что мобилизация в регионе не проводится. Если появятся какие-либо препятствия поездкам, то можно обратиться на телефон горячей линии по вопросам демобилизации, добавил врио главы ДНР. Ранее URA.RU сообщало, что в Донецкой народной республике началась частичная демобилизация. Соответствующий указ подписал Пушилин. Кроме того, 13 ноября президент России Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. Врио главы региона назвал это решение верным и поблагодарил российского лидера.