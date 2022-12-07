Злоумышленник прятался в пустующем здании
В Новошахтинске задержали злоумышленника, открывшего огонь по полицейским. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, мужчина прятался в пустующем здании.
«Преступник задержан. Его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал Голубев в своем
Накануне мужчина ранил полицейских из пулемета. По предварительным данным, он был дезертиром. После нападения на полицейских в Новошахтинске был введен план «Сирена». По сообщениям telegram-канала Baza, сотрудники ППС увидели в лесу неизвестного в камуфляже и балаклаве. Заметив полицейских, мужчина открыл огонь.
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