В Новошахтинске задержали злоумышленника, открывшего огонь по полицейским 07 декабря 2022 в 13:08 Размер текста - 17 + Злоумышленник прятался в пустующем здании Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Новошахтинске задержали злоумышленника, открывшего огонь по полицейским. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, мужчина прятался в пустующем здании. «Преступник задержан. Его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал Голубев в своем telegram-канале . Накануне мужчина ранил полицейских из пулемета. По предварительным данным, он был дезертиром. После нападения на полицейских в Новошахтинске был введен план «Сирена». По сообщениям telegram-канала Baza, сотрудники ППС увидели в лесу неизвестного в камуфляже и балаклаве. Заметив полицейских, мужчина открыл огонь. В Новошахтинске задержали злоумышленника, открывшего огонь по полицейским. Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, мужчина прятался в пустующем здании. «Преступник задержан. Его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал Голубев в своем telegram-канале. Накануне мужчина ранил полицейских из пулемета. По предварительным данным, он был дезертиром. После нападения на полицейских в Новошахтинске был введен план «Сирена». По сообщениям telegram-канала Baza, сотрудники ППС увидели в лесу неизвестного в камуфляже и балаклаве. Заметив полицейских, мужчина открыл огонь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям