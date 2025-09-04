Председатель Правительства Чечни получил высокое воинское звание

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Магомеду Даудову
Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Магомеду Даудову Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта председателю правительства Чеченской Республики Магомеду Даудову. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Президент РФ своим Указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремленной службы на благо Отечества», — сказано в сообщении telegram-канала.

Отмечается, что председатель правительства Чечни проявил себя как мужественный и решительный защитник Родины в годы борьбы с международным терроризмом, а также внес существенный вклад в укрепление безопасности не только Чечни, но и всей России. Даудов долгое время возглавляет республиканский оперативный штаб по проведению специальной военной операции. Он обеспечивает бесперебойную работу по снабжению подразделений и организации оборонных мероприятий в регионе.

