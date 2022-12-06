Ростовчанин с пулеметом напал на полицейских, в городе объявлен план-перехват

В Новошахтинске Ростовской области ищут мужчину, который ранил полицейских из пулемета. По предварительным данным, неизвестный является дезертиром. Об этом сообщают telegram-каналы Mash и Baza.
«По Новошахтинску Ростовской области и его пригороду ищут мужчину с пулеметом, ранившего полицейских», — сообщает telegram-канал Mash. Также канал сообщает о том, что остальным сотрудникам полиции было приказано надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. Местных жителей призвали не выходить из дома.
По данным Mash, в городе введен план «Сирена». Разыскивается одетый в камуфляж мужчина ростом 180-190. Согласно предварительным данным, это дезертир, который оказал полицейским сопротивление, используя пулемет. Двое полицейских, по сообщениям Mash, ранены.
По сообщениям telegram-канала Baza, инцидент произошел во время работы сотрудников ППС, которые прочесывали местность и встретили в лесу неизвестного в камуфляже и балаклаве. Заметив сотрудников, мужчина начал стрелять. Baza так же сообщает, что из-за данного инцидента в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.
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В Новошахтинске Ростовской области ищут мужчину, который ранил полицейских из пулемета. По предварительным данным, неизвестный является дезертиром. Об этом сообщают telegram-каналы Mash и Baza. «По Новошахтинску Ростовской области и его пригороду ищут мужчину с пулеметом, ранившего полицейских», — сообщает telegram-канал Mash. Также канал сообщает о том, что остальным сотрудникам полиции было приказано надеть бронежилеты и вооружиться автоматами. Местных жителей призвали не выходить из дома. По данным Mash, в городе введен план «Сирена». Разыскивается одетый в камуфляж мужчина ростом 180-190. Согласно предварительным данным, это дезертир, который оказал полицейским сопротивление, используя пулемет. Двое полицейских, по сообщениям Mash, ранены. По сообщениям telegram-канала Baza, инцидент произошел во время работы сотрудников ППС, которые прочесывали местность и встретили в лесу неизвестного в камуфляже и балаклаве. Заметив сотрудников, мужчина начал стрелять. Baza так же сообщает, что из-за данного инцидента в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.