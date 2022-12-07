Baza: дезертиром, обстрелявшим полицейских, был боец ЧВК «Вагнер»

07 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сбежавший из ЧВК «Вагнера» обстрелял полицейских из пулемета Калашникова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мужчина, обстрелявшего полицейских в Новошахтинке, оказался сбежавшим бойцом ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК „Вагнер“. 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал», — сообщает издание . URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», которой руководит основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. На момент публикации ответ не поступил. Отмечается, что 6 декабря его заметили недалеко от завода в Новошахтинске. После чего Николин обстрелял полицейских из пулемета Калашникова. Пишут, что сбежавший ранил сотрудника полиции в таз, а после скрылся с места происшествия. После поисков его нашли на заброшенной свиноферме. Николин оказывает сопротивление при задержании. Обновлено в 14:40. Агентство URA.RU получило ответ от пресс-службы компании «Конкорд», которой руководит основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. По его словам, информация о случившемся носит закрытый характер. «В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК „Вагнер“ и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом „совершенно секретно“, попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — ответил Пригожин. Он подчеркнул, что группа ЧВК «Вагнер» проведет свое расследование и сообщит о его итогах в случае необходимости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчина, обстрелявшего полицейских в Новошахтинке, оказался сбежавшим бойцом ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК „Вагнер“. 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал», — сообщает издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Конкорд», которой руководит основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. На момент публикации ответ не поступил. Отмечается, что 6 декабря его заметили недалеко от завода в Новошахтинске. После чего Николин обстрелял полицейских из пулемета Калашникова. Пишут, что сбежавший ранил сотрудника полиции в таз, а после скрылся с места происшествия. После поисков его нашли на заброшенной свиноферме. Николин оказывает сопротивление при задержании. Обновлено в 14:40. Агентство URA.RU получило ответ от пресс-службы компании «Конкорд», которой руководит основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. По его словам, информация о случившемся носит закрытый характер. «В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК „Вагнер“ и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом „совершенно секретно“, попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации», — ответил Пригожин. Он подчеркнул, что группа ЧВК «Вагнер» проведет свое расследование и сообщит о его итогах в случае необходимости.