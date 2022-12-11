ВС РФ поразили цели в 177 районах Украины, Киев производит новые дроны: главное о СВО к 11 декабря

11 декабря 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям, сообщили в Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ с помощью авиации и артиллерии поразили цели в 177 районах Украины. На Украине производят дронов, запрограммированных на возвращение на первоначальную позицию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 11 декабря. Российские военные посредством авиации и артиллерии нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177-ми районах Украины. Также в районе Красного Лимана (ДНР) был уничтожен батальон реактивных систем залпового огня «Град», передает Минобороны.

На Украине идет производство беспилотных летательных аппаратов, которые запрограммированы на возврат на исходную позицию. Об этом заявил чиновник «Укроборонпрома» Олег Болдырев.

Генерал НАТО Мишель Яковлефф заявил, что после атак на российские аэродромы, Киев может использовать беспилотники для нанесения более значимых ударов по РФ. Например, по военному параду 9 мая.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Германия должна ускориться в отправке военной помощи Киеву. Он уточнил, что Украина еще с марта ждет зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Вооруженные силы Украины потеряли под Бахмутом (Артемовск) более 10 тысяч военных. Как сообщает The Daily Telegraph, ежедневные потери украинцев составляют от 200 бойцов.

В ходе утреннего обстрела ВСУ в Донецке, под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Министерство обороны РФ показало, что находится в аптечках первой помощи участников СВО. Также в ведомстве рассказали о медицинской подготовке военных. Обучение резервистов проходит в подмосковном Наро-Фоминске на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа.

Вооруженные силы РФ с помощью авиации и артиллерии поразили цели в 177 районах Украины. На Украине производят дронов, запрограммированных на возвращение на первоначальную позицию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 11 декабря.