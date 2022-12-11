ВС РФ поразили цели в 177 районах Украины, Киев производит новые дроны: главное о СВО к 11 декабря

ВС РФ нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ с помощью авиации и артиллерии поразили цели в 177 районах Украины. На Украине производят дронов, запрограммированных на возвращение на первоначальную позицию. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 11 декабря.
- Российские военные посредством авиации и артиллерии нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 177-ми районах Украины. Также в районе Красного Лимана (ДНР) был уничтожен батальон реактивных систем залпового огня «Град», передает Минобороны.
- На Украине идет производство беспилотных летательных аппаратов, которые запрограммированы на возврат на исходную позицию. Об этом заявил чиновник «Укроборонпрома» Олег Болдырев.
- Генерал НАТО Мишель Яковлефф заявил, что после атак на российские аэродромы, Киев может использовать беспилотники для нанесения более значимых ударов по РФ. Например, по военному параду 9 мая.
- Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Германия должна ускориться в отправке военной помощи Киеву. Он уточнил, что Украина еще с марта ждет зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.
- Вооруженные силы Украины потеряли под Бахмутом (Артемовск) более 10 тысяч военных. Как сообщает The Daily Telegraph, ежедневные потери украинцев составляют от 200 бойцов.
- В ходе утреннего обстрела ВСУ в Донецке, под удары попали жилые дома и рынок. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.
- Министерство обороны РФ показало, что находится в аптечках первой помощи участников СВО. Также в ведомстве рассказали о медицинской подготовке военных. Обучение резервистов проходит в подмосковном Наро-Фоминске на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа.