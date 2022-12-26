На Украине заявили о массовом бегстве жителей из Киева

Киев превращается в город-призрак
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за массового оттока людей из Киева он превращается в город-призрак. Об этом сообщил экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин. Причиной стали ошибки украинских чиновников.
«Аренда упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы — а их было 400 тысяч — из Киева начинают уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак», — заявил Соскин. Он опубликовал свои рассуждения на youtube-канале.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области сложная ситуация с электроэнергией. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба заявлял, что 80% Киевской области остается без света.
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