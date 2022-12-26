На Украине заявили о массовом бегстве жителей из Киева Экономист Соскин: жители Киева массово оставляют город 26 декабря 2022 в 19:24 Размер текста - 17 + Киев превращается в город-призрак Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за массового оттока людей из Киева он превращается в город-призрак. Об этом сообщил экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин. Причиной стали ошибки украинских чиновников. «Аренда упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы — а их было 400 тысяч — из Киева начинают уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак», — заявил Соскин. Он опубликовал свои рассуждения на youtube-канале. Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области сложная ситуация с электроэнергией. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба заявлял, что 80% Киевской области остается без света. Из-за массового оттока людей из Киева он превращается в город-призрак. Об этом сообщил экс-советник президента Украины экономист Олег Соскин. Причиной стали ошибки украинских чиновников. «Аренда упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы — а их было 400 тысяч — из Киева начинают уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак», — заявил Соскин. Он опубликовал свои рассуждения на youtube-канале. Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области сложная ситуация с электроэнергией. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба заявлял, что 80% Киевской области остается без света. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям