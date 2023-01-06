Кириенко навестил бойцов БАРС «Каскад» в Донбассе

07 января 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко пообщался с бойцами в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко посетил военных БАРС «Каскад». Об этом сообщил депутат Госдумы, первый зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин. «Рассказали о ситуации на нашем участке фронта, о работе, которая ведется непрерывно, о том, как обеспечиваем безопасность проживания личного состава. Потом вместе поехали к артиллеристам одного из соединений 1 АК, с которыми работаем в тесной связке», — написал Саблин в своем telegram-канале . Саблин рассказал, что Кириенко вместе с военными также пообщался с героями из ДНР. Замглавы администрации президента привез бойцам подарки от «Народного фронта» — коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки и гитару с автографом депутата Госдумы, музыканта Дмитрия Певцова. Затем Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин съездили в Енакиево, восстановлением которого занимается Ленинградская область. Регион помог отремонтировать три школы и три детских сада в прошлом году. Пушилин и Кириенко осмотрели одну из школ. Ленобласть помогла Енакиево решить проблему дефицита воды за счет бурения 23 скважин возле котельных и еще трех возле больниц. «Показали Сергею Кириенко, насколько эстетично выглядит технологический колодец под оборудование скважины — его тоже производят в Ленобласти», — написал Пушилин в своем telegram-канале . По словам Пушилина, регион помог ДНР с транспортом, появилось еще 10 трамваев и парк машин местного ТТУ. Он отметил, что планируется отремонтировать депо, заменить рельсы и остановочные павильоны. Мариуполь (ДНР) и Санкт-Петербург стали городами-побратимами. В Мариуполе собираются запустить трамвайную линию весной 2023 года за счет помощи от Санкт-Петербурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко посетил военных БАРС «Каскад». Об этом сообщил депутат Госдумы, первый зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин. «Рассказали о ситуации на нашем участке фронта, о работе, которая ведется непрерывно, о том, как обеспечиваем безопасность проживания личного состава. Потом вместе поехали к артиллеристам одного из соединений 1 АК, с которыми работаем в тесной связке», — написал Саблин в своем telegram-канале. Саблин рассказал, что Кириенко вместе с военными также пообщался с героями из ДНР. Замглавы администрации президента привез бойцам подарки от «Народного фронта» — коптеры, тепловизоры, аптечки, спальные мешки и гитару с автографом депутата Госдумы, музыканта Дмитрия Певцова. Затем Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин съездили в Енакиево, восстановлением которого занимается Ленинградская область. Регион помог отремонтировать три школы и три детских сада в прошлом году. Пушилин и Кириенко осмотрели одну из школ. Ленобласть помогла Енакиево решить проблему дефицита воды за счет бурения 23 скважин возле котельных и еще трех возле больниц. «Показали Сергею Кириенко, насколько эстетично выглядит технологический колодец под оборудование скважины — его тоже производят в Ленобласти», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По словам Пушилина, регион помог ДНР с транспортом, появилось еще 10 трамваев и парк машин местного ТТУ. Он отметил, что планируется отремонтировать депо, заменить рельсы и остановочные павильоны. Мариуполь (ДНР) и Санкт-Петербург стали городами-побратимами. В Мариуполе собираются запустить трамвайную линию весной 2023 года за счет помощи от Санкт-Петербурга.