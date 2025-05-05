Скончался экс-мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев

Экс-мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев скончался 5 мая. Об этом сообщил депутат Госсобрания Башкирии, советник главы республики по спорту Рустем Ахмадинуров.
«Ужасная новость. Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев», — написал Ахмадинуров в своем telegram-канале. По его словам, Качкаев был одним из самых человечных современных политиков и лучшим мэром Уфы за всю историю города.
Он также написал, что последние шесть лет они вместе болели на домашних матчах за «Салават Юлаев», который он очень любил. «Как же так. Даже не верится, что его уже нет!», — отметил Ахмадинуров, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Павел Качкаев возглавлял администрацию Уфы с 2003 по 2011 год, а затем представлял Башкортостан в Государственной Думе РФ. В последние годы он активно участвовал в жизни региона и поддерживал хоккейный клуб «Салават Юлаев».
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