Российских моряков, пострадавших при ударе в Йемене, доставили в Москву

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Состояние всех троих оценивается как стабильное
Состояние всех троих оценивается как стабильное Фото:

Трое российских моряков, пострадавших в результате авиаудара США по порту Рас-Иса в Йемене, были эвакуированы и уже находятся в Москве. Об этом сообщает судовладелец нефтяного танкера Seven Pearls.

«На данный момент три пострадавших человека уже находятся в России, одному сделана операция в Москве», — рассказал судовладелец РИА Новости. Состояние всех троих оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Авиаудар по порту Рас-Иса в Йемене был нанесен американскими военными в рамках продолжающегося конфликта в регионе. В момент атаки в порту находился российский танкер Seven Pearls с 22 членами экипажа на борту. В результате удара трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести.

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Трое российских моряков, пострадавших в результате авиаудара США по порту Рас-Иса в Йемене, были эвакуированы и уже находятся в Москве. Об этом сообщает судовладелец нефтяного танкера Seven Pearls. «На данный момент три пострадавших человека уже находятся в России, одному сделана операция в Москве», — рассказал судовладелец РИА Новости. Состояние всех троих оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Авиаудар по порту Рас-Иса в Йемене был нанесен американскими военными в рамках продолжающегося конфликта в регионе. В момент атаки в порту находился российский танкер Seven Pearls с 22 членами экипажа на борту. В результате удара трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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