Российских моряков, пострадавших при ударе в Йемене, доставили в Москву

Трое российских моряков, пострадавших в результате авиаудара США по порту Рас-Иса в Йемене, были эвакуированы и уже находятся в Москве. Об этом сообщает судовладелец нефтяного танкера Seven Pearls.
«На данный момент три пострадавших человека уже находятся в России, одному сделана операция в Москве», — рассказал судовладелец РИА Новости. Состояние всех троих оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.
Авиаудар по порту Рас-Иса в Йемене был нанесен американскими военными в рамках продолжающегося конфликта в регионе. В момент атаки в порту находился российский танкер Seven Pearls с 22 членами экипажа на борту. В результате удара трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести.
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