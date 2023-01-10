Военная техника, поставленная на Украину из США замерзает в земле и не едет, также из-за холода в нее не получается даже залезть. Видео с жалобами бойцов ВСУ показал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
На видео украинский военнослужащий жалуется на застрявший в земле американский бронетранспортер. Боец отметил, что из-за холодной погоды не получается даже нормально залезть в транспорт, так как не получается открыть люк. Видеоматериал Андрей Марочко разместил в своем telegram-канале.
После начала спецоперации на Украине Запад начал активно заниматься поставками оружия и техники на Украину. Так, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сказал, что с помощью отправок Киеву боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, Штаты намерены изменить динамику СВО, передает деловое издание «Взгляд».
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Военная техника, поставленная на Украину из США замерзает в земле и не едет, также из-за холода в нее не получается даже залезть. Видео с жалобами бойцов ВСУ показал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. На видео украинский военнослужащий жалуется на застрявший в земле американский бронетранспортер. Боец отметил, что из-за холодной погоды не получается даже нормально залезть в транспорт, так как не получается открыть люк. Видеоматериал Андрей Марочко разместил в своем telegram-канале. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно заниматься поставками оружия и техники на Украину. Так, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сказал, что с помощью отправок Киеву боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, Штаты намерены изменить динамику СВО, передает деловое издание «Взгляд».