Офицер Марочко показал замерзшую на Украине западную технику. Видео

Офицер НМ ЛНР Марочко показал видео с жалобами ВСУ на западную военную технику
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НАТО. Москва, нато, nato
Западная военная техника не справляется с морозами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная техника, поставленная на Украину из США замерзает в земле и не едет, также из-за холода в нее не получается даже залезть. Видео с жалобами бойцов ВСУ показал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На видео украинский военнослужащий жалуется на застрявший в земле американский бронетранспортер. Боец отметил, что из-за холодной погоды не получается даже нормально залезть в транспорт, так как не получается открыть люк. Видеоматериал Андрей Марочко разместил в своем telegram-канале.

После начала спецоперации на Украине Запад начал активно заниматься поставками оружия и техники на Украину. Так, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сказал, что с помощью отправок Киеву боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, Штаты намерены изменить динамику СВО, передает деловое издание «Взгляд».

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Военная техника, поставленная на Украину из США замерзает в земле и не едет, также из-за холода в нее не получается даже залезть. Видео с жалобами бойцов ВСУ показал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. На видео украинский военнослужащий жалуется на застрявший в земле американский бронетранспортер. Боец отметил, что из-за холодной погоды не получается даже нормально залезть в транспорт, так как не получается открыть люк. Видеоматериал Андрей Марочко разместил в своем telegram-канале. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно заниматься поставками оружия и техники на Украину. Так, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сказал, что с помощью отправок Киеву боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, Штаты намерены изменить динамику СВО, передает деловое издание «Взгляд».
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