Офицер Марочко показал замерзшую на Украине западную технику. Видео

Офицер НМ ЛНР Марочко показал видео с жалобами ВСУ на западную военную технику

10 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Западная военная техника не справляется с морозами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная техника, поставленная на Украину из США замерзает в земле и не едет, также из-за холода в нее не получается даже залезть. Видео с жалобами бойцов ВСУ показал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. На видео украинский военнослужащий жалуется на застрявший в земле американский бронетранспортер. Боец отметил, что из-за холодной погоды не получается даже нормально залезть в транспорт, так как не получается открыть люк. Видеоматериал Андрей Марочко разместил в своем telegram-канале. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно заниматься поставками оружия и техники на Украину. Так, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сказал, что с помощью отправок Киеву боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, Штаты намерены изменить динамику СВО, передает деловое издание «Взгляд».

Военная техника, поставленная на Украину из США замерзает в земле и не едет, также из-за холода в нее не получается даже залезть. Видео с жалобами бойцов ВСУ показал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. На видео украинский военнослужащий жалуется на застрявший в земле американский бронетранспортер. Боец отметил, что из-за холодной погоды не получается даже нормально залезть в транспорт, так как не получается открыть люк. Видеоматериал Андрей Марочко разместил в своем telegram-канале. После начала спецоперации на Украине Запад начал активно заниматься поставками оружия и техники на Украину. Так, руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс сказал, что с помощью отправок Киеву боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО, Штаты намерены изменить динамику СВО, передает деловое издание «Взгляд».