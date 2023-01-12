В МИД РФ заявили о необдуманном шаге Франции в отношении РФ

Новое решение Франции поставить оружие на Украину приведет к эскалации конфликта и новым жертвам среди мирного населения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Решение о новых военных поставках Украине — это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов, по которым уже работает французское оружие, в частности артсистема CAESAR, — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном youtube-канале ведомства. Она также заявила, что Россия квалифицирует эти действия как необдуманные и безответственные.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал Украине «колесные танки» AMX-10RC. Он сообщил, что считает необходимым усилить военную помощь, передает RT. До Нового года он также заявил, что собирается поддерживать Украину «до победы».
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Новое решение Франции поставить оружие на Украину приведет к эскалации конфликта и новым жертвам среди мирного населения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Решение о новых военных поставках Украине — это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и как следствие новые жертвы конфликта, в том числе среди мирного населения новых российских регионов, по которым уже работает французское оружие, в частности артсистема CAESAR, — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном youtube-канале ведомства. Она также заявила, что Россия квалифицирует эти действия как необдуманные и безответственные. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал Украине «колесные танки» AMX-10RC. Он сообщил, что считает необходимым усилить военную помощь, передает RT. До Нового года он также заявил, что собирается поддерживать Украину «до победы».