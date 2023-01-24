24 января 2023

В России назвали причину отзыва автомобилей Toyota и Lexus

«Известия»: отзыв машин Toyota и Lexus связан со сбоями в программе «ЭРА-ГЛОНАСС»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, тойота, логотип, toyota
Эксперт связал отзыв авто Toyota и Lexus с неисправностью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото:

Отзывная компания автомобилей марок Toyota и Lexus происходит из-за сбоев в специальной программе «ЭРА-ГЛОНАСС». С таким заявлением выступил замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин.

«Главной причиной отзывной кампании эксперт назвал некорректную работу системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии», — сообщают «Известия» со ссылкой на Кузьмина. Эксперт добавил, что отзыв проходит бесплатно для владельцев автомобилей.

Ранее URA.RU писало, что в России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus. Это произошло из-за технических проблем с программным обеспечением. Уточнялось, что подобные ошибки создают дополнительные сложности автовладельцам в авариях.

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Отзывная компания автомобилей марок Toyota и Lexus происходит из-за сбоев в специальной программе «ЭРА-ГЛОНАСС». С таким заявлением выступил замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин. «Главной причиной отзывной кампании эксперт назвал некорректную работу системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии», — сообщают «Известия» со ссылкой на Кузьмина. Эксперт добавил, что отзыв проходит бесплатно для владельцев автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus. Это произошло из-за технических проблем с программным обеспечением. Уточнялось, что подобные ошибки создают дополнительные сложности автовладельцам в авариях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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