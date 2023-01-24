В России назвали причину отзыва автомобилей Toyota и Lexus «Известия»: отзыв машин Toyota и Lexus связан со сбоями в программе «ЭРА-ГЛОНАСС» 25 января 2023 в 04:19 Размер текста - 17 + Эксперт связал отзыв авто Toyota и Lexus с неисправностью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» Фото: Александр Константинов © URA.RU Отзывная компания автомобилей марок Toyota и Lexus происходит из-за сбоев в специальной программе «ЭРА-ГЛОНАСС». С таким заявлением выступил замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин. «Главной причиной отзывной кампании эксперт назвал некорректную работу системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии», — сообщают «Известия» со ссылкой на Кузьмина. Эксперт добавил, что отзыв проходит бесплатно для владельцев автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus. Это произошло из-за технических проблем с программным обеспечением. Уточнялось, что подобные ошибки создают дополнительные сложности автовладельцам в авариях. Отзывная компания автомобилей марок Toyota и Lexus происходит из-за сбоев в специальной программе «ЭРА-ГЛОНАСС». С таким заявлением выступил замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин. «Главной причиной отзывной кампании эксперт назвал некорректную работу системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии», — сообщают «Известия» со ссылкой на Кузьмина. Эксперт добавил, что отзыв проходит бесплатно для владельцев автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus. Это произошло из-за технических проблем с программным обеспечением. Уточнялось, что подобные ошибки создают дополнительные сложности автовладельцам в авариях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям