В России назвали причину отзыва автомобилей Toyota и Lexus

Отзывная компания автомобилей марок Toyota и Lexus происходит из-за сбоев в специальной программе «ЭРА-ГЛОНАСС». С таким заявлением выступил замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин.
«Главной причиной отзывной кампании эксперт назвал некорректную работу системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии», — сообщают «Известия» со ссылкой на Кузьмина. Эксперт добавил, что отзыв проходит бесплатно для владельцев автомобилей.
Ранее URA.RU писало, что в России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus. Это произошло из-за технических проблем с программным обеспечением. Уточнялось, что подобные ошибки создают дополнительные сложности автовладельцам в авариях.
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Отзывная компания автомобилей марок Toyota и Lexus происходит из-за сбоев в специальной программе «ЭРА-ГЛОНАСС». С таким заявлением выступил замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин. «Главной причиной отзывной кампании эксперт назвал некорректную работу системы „ЭРА-ГЛОНАСС“ из-за некачественного программного обеспечения, сбоев программного обеспечения, которые приводят к искажению местоположения транспортного средства при аварии», — сообщают «Известия» со ссылкой на Кузьмина. Эксперт добавил, что отзыв проходит бесплатно для владельцев автомобилей. Ранее URA.RU писало, что в России отозвали более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus. Это произошло из-за технических проблем с программным обеспечением. Уточнялось, что подобные ошибки создают дополнительные сложности автовладельцам в авариях.