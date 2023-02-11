Российским бойцам выдадут мощное оружие, способное уничтожить технику НАТО

12 февраля 2023 в 06:08 Размер текста - 17 +

Российский боец рассказал о снарядах для уничтожения западных танков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые управляемые снаряды и ракеты для боевых машин поступили в танковые батальоны на Сватово—Кременном направлении. Такая тяжелая техника хранится для уничтожения танков Leopard и Abrams, поставляемых для украинских военнослужащих. Об этом сообщил один из российских бойцов. «Новые управляемые снаряды и ракеты для основных боевых машин поступили в танковые батальоны на Сватово-Кременном направлении. Здесь подобные снаряды хранят для встречи с „Leopard“ и „Abrams“ на поле боя. Системы такого рода обеспечивают увеличение дальности и точности огня, что повышает вероятность поражения цели», — рассказал один из военнослужащих РФ на видеозаписи, опубликованном в telegram-канале « Известий ». Он отметил, что ВС РФ знают все слабые места «натовской техники». Ранее Германия и США заявили о поставках Киеву своих танков Leopard и Abrams. По словам экс-начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергея Хатылева, западные танки имеют значительные недостатки. В частности, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал журналистам, что ВС РФ изучили слабые места этих танков, и знают, как их уничтожать. Позже Киев потребовал от западных партнеров срочно предоставить стране новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления России, сообщает газета The Financial Times. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые управляемые снаряды и ракеты для боевых машин поступили в танковые батальоны на Сватово—Кременном направлении. Такая тяжелая техника хранится для уничтожения танков Leopard и Abrams, поставляемых для украинских военнослужащих. Об этом сообщил один из российских бойцов. «Новые управляемые снаряды и ракеты для основных боевых машин поступили в танковые батальоны на Сватово-Кременном направлении. Здесь подобные снаряды хранят для встречи с „Leopard“ и „Abrams“ на поле боя. Системы такого рода обеспечивают увеличение дальности и точности огня, что повышает вероятность поражения цели», — рассказал один из военнослужащих РФ на видеозаписи, опубликованном в telegram-канале «Известий». Он отметил, что ВС РФ знают все слабые места «натовской техники». Ранее Германия и США заявили о поставках Киеву своих танков Leopard и Abrams. По словам экс-начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергея Хатылева, западные танки имеют значительные недостатки. В частности, врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал журналистам, что ВС РФ изучили слабые места этих танков, и знают, как их уничтожать. Позже Киев потребовал от западных партнеров срочно предоставить стране новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления России, сообщает газета The Financial Times.