Нидерланды направят более 200 военных для обучения украинских солдат

Нидерланды выделят 230 военнослужащих для участия в учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских солдат. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
«Минобороны выделяет 230 военнослужащих для учебной миссии Европейского Союза (EUMAM). Они будут обучать украинские штабы батальонов и бригад», — говорится на сайте военного ведомства. В сообщении уточняется, что целью миссии ЕС является обучение 30 тысяч украинских солдат за 2023 год.
Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи Украине после начала специальной операции на Украине в 2022 году. Так, в феврале текущего года, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении страны отправить Киеву танки Leopard 1 A5.
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Нидерланды выделят 230 военнослужащих для участия в учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских солдат. Об этом сообщило Министерство обороны страны. «Минобороны выделяет 230 военнослужащих для учебной миссии Европейского Союза (EUMAM). Они будут обучать украинские штабы батальонов и бригад», — говорится на сайте военного ведомства. В сообщении уточняется, что целью миссии ЕС является обучение 30 тысяч украинских солдат за 2023 год. Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи Украине после начала специальной операции на Украине в 2022 году. Так, в феврале текущего года, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении страны отправить Киеву танки Leopard 1 A5.