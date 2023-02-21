Нидерланды направят более 200 военных для обучения украинских солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
В планы ЕС входит обучение 30 тысяч военных ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды выделят 230 военнослужащих для участия в учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских солдат. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Минобороны выделяет 230 военнослужащих для учебной миссии Европейского Союза (EUMAM). Они будут обучать украинские штабы батальонов и бригад», — говорится на сайте военного ведомства. В сообщении уточняется, что целью миссии ЕС является обучение 30 тысяч украинских солдат за 2023 год.

Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи Украине после начала специальной операции на Украине в 2022 году. Так, в феврале текущего года, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении страны отправить Киеву танки Leopard 1 A5.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нидерланды выделят 230 военнослужащих для участия в учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских солдат. Об этом сообщило Министерство обороны страны. «Минобороны выделяет 230 военнослужащих для учебной миссии Европейского Союза (EUMAM). Они будут обучать украинские штабы батальонов и бригад», — говорится на сайте военного ведомства. В сообщении уточняется, что целью миссии ЕС является обучение 30 тысяч украинских солдат за 2023 год. Страны Запада значительно увеличили поставки военной помощи Украине после начала специальной операции на Украине в 2022 году. Так, в феврале текущего года, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении страны отправить Киеву танки Leopard 1 A5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...