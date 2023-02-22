В Киеве испытают израильские ракетные радары

Посол Корнийчук: Израиль передаст Украине ракетные радары

22 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Пилотный проект для Киева израильтяне подготовят в течение трех месяцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве планируют протестировать израильскую систему оповещения о ракетной опасности. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона. «Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время», — цитирует Корнийчука telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что система оповещения дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы пройти в укрытие. Кроме того, в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Пилотный проект для Киева израильтяне подготовят в течение трех месяцев. Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Израиль передаст Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. В то же время израильского премьера Беньямина Нетаньяху называют возможным посредником при переговорах России и Украины.

В Киеве планируют протестировать израильскую систему оповещения о ракетной опасности. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона. «Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время», — цитирует Корнийчука telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что система оповещения дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы пройти в укрытие. Кроме того, в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Пилотный проект для Киева израильтяне подготовят в течение трех месяцев. Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Израиль передаст Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. В то же время израильского премьера Беньямина Нетаньяху называют возможным посредником при переговорах России и Украины.