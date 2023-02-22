В Киеве испытают израильские ракетные радары

Посол Корнийчук: Израиль передаст Украине ракетные радары
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Аэропорт. Курган, навигация, радар
Пилотный проект для Киева израильтяне подготовят в течение трех месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве планируют протестировать израильскую систему оповещения о ракетной опасности. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона.

«Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время», — цитирует Корнийчука telegram-канал Klymenko Time.

Он отметил, что система оповещения дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы пройти в укрытие. Кроме того, в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Пилотный проект для Киева израильтяне подготовят в течение трех месяцев.

Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Израиль передаст Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. В то же время израильского премьера Беньямина Нетаньяху называют возможным посредником при переговорах России и Украины.

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В Киеве планируют протестировать израильскую систему оповещения о ракетной опасности. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона. «Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время», — цитирует Корнийчука telegram-канал Klymenko Time. Он отметил, что система оповещения дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы пройти в укрытие. Кроме того, в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Пилотный проект для Киева израильтяне подготовят в течение трех месяцев. Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Израиль передаст Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. В то же время израильского премьера Беньямина Нетаньяху называют возможным посредником при переговорах России и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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