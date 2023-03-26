«Ведомости»: командированным в зону СВО депутатам разрешили не отчитываться о доходах

27 марта 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Депутаты могут не отчитываться о доходах, если были в зоне СВО, заявил Виктор Водолацкий Фото: Игорь Пантин © URA.RU Депутатам Госдумы можно не отчитываться о доходах в этом году, если они были командированы в зону СВО. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который с начала спецоперации руководит гуманитарной миссией «Единой России» в ЛНР. «Депутаты Госдумы, которые были в командировках в зоне специальной военной операции, могут не сдавать декларации о доходах в этом году», — передают слова Водолацкого «Ведомости». Издание уточняет, что информацию подтвердили еще двое депутатов, которые сослались на указ президента РФ Владимира Путина от 29 декабря 2022 года. Согласно указу освобождаются от предоставления сведений о доходах и расходах граждане, участвующие в боевых действиях или командированные в зону СВО. URA.RU сообщало, что согласно указу президента РФ, подписанного в декабре 2022 года, во время СВО чиновники не обязаны публиковать декларации о доходах, расходах и других сведениях об имуществе на сайтах ведомств и в СМИ. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон об анонимных декларациях о доходах депутатов и сенаторов, который начал действовать с 1 марта 2023 года. Теперь декларации будут размещаться на сайте законодательного органа субъекта РФ в обобщенном виде без указания персональных данных.

Депутатам Госдумы можно не отчитываться о доходах в этом году, если они были командированы в зону СВО. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который с начала спецоперации руководит гуманитарной миссией «Единой России» в ЛНР. «Депутаты Госдумы, которые были в командировках в зоне специальной военной операции, могут не сдавать декларации о доходах в этом году», — передают слова Водолацкого «Ведомости». Издание уточняет, что информацию подтвердили еще двое депутатов, которые сослались на указ президента РФ Владимира Путина от 29 декабря 2022 года. Согласно указу освобождаются от предоставления сведений о доходах и расходах граждане, участвующие в боевых действиях или командированные в зону СВО. URA.RU сообщало, что согласно указу президента РФ, подписанного в декабре 2022 года, во время СВО чиновники не обязаны публиковать декларации о доходах, расходах и других сведениях об имуществе на сайтах ведомств и в СМИ. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон об анонимных декларациях о доходах депутатов и сенаторов, который начал действовать с 1 марта 2023 года. Теперь декларации будут размещаться на сайте законодательного органа субъекта РФ в обобщенном виде без указания персональных данных.